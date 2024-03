5 top filmova o razvodu braka: Kako ljubav umire na filmskom platnu?

Razvod braka je i dalje mnogima od nas događaj o kojem je neugodno govoriti, događaj koji se smatra porazom. Normaliziranje razgovora o razvodu braka je stoga vrlo važno jer razvod predstavlja kraj odnosa koji je prestao funkcionirati. Važno je zauzimati se za prikaz razvoda u medijima jer on ne bi trebao predstavljati osobni neuspjeh.

Razvod podrazumijeva kraj braka i to je uvijek traumatičan događaj, bio on obostran ili jednostran, i to je u redu. Svaka trauma se treba proraditi i odlazak na terapiju je normalan. S vremenom se stvari uvijek poslože. Normalno je da se stvari mijenjaju i promjene treba prihvatiti objeručke.

Prolazak kroz razvod je emocionalni roller-coaster. Nakon rastave trebamo ponovno strukturirati svoj život. Sav spektar emocija je dopušten, u jednom trenutku možete se zateći kako se smijete ili plačete ili radite oboje u isto vrijeme iz bezbroj razloga. Važno je prihvatiti da je u redu biti nesretan, čak i onda kada znate da je donesena odluka ispravna. Ako trenutačno prolazite kroz razvod braka ili osjećate da je vaša veza u krizi, utjehu pronađite na sve moguće načine koji vam odgovaraju – odlaskom na psihoterapiju, razgovorom sa stručnjacima ili prijateljima, šetnjama, ali i u filmovima.

Možda se pitate zašto bi vam upravo filmovi pomogli kada vam se događa nešto toliko teško i iscrpno poput bračnog sloma? Nije vam jasno kako bi vam film o razvodu trebao pomoći da prebrodite to izrazito teško razdoblje u osobnom životu? Pa, odgovor se krije u riječi perspektiva. Ponekad je najbolji lijek vidjeti kako se drugi, izmišljeni likovi suočavaju s istim izazovima i kako ih prevladavaju.

Platonov princip mimeze

Kada fenomen razvoda doživite posredno kroz živote drugih, možete steći bolju perspektivu o vlastitoj situaciji i moći ćete je bolje razumjeti. To je prava moć gledanja nečeg što je slično onome kroz što prolazite. Umjetnost nam uvijek pomaže u osobnom životu i prevladavanju vlastitih teških perioda. Možda se važnost umjetnosti skriva u Platonovom principu mimeze.

Mimeza je jedan od najstarijih i najutjecajnijih pojmova starogrčke poetike i estetike koji označuje oponašateljski i prikazivački odnos umjetnosti prema stvarnosti. Po Platonu je sva umjetnost mimetična, odnosno sjena “sjene”, i to zato što odražava prirodu, koja i sama odražava vječni poredak ideja. Zato postoji i dvostruka optužba na račun umjetnosti, s jedne strane umjetnost je krivotvorina prirode, a s druge strane ona je nemoralna učiteljica života koja zavodi ljude na poistovjećivanje.

Aristotel je u “Poetici” prevrednovao shvaćanje mimeze i ona je postala nagon za učenjem zajednički svim ljudima. Aristotel smatra da pjesnik, kojeg ovdje možemo doživjeti kao filmskog redatelja, zvlači ono univerzalno iz postojeće prirode pa je radnja koju prikazuje ustrojena po zakonima vjerojatnosti i nužnosti, i zato je umjetnost, istinitija od povijesti jer povijest prikazuje činjenice zadržavajući se na površini stvari. Mimeza je dimenzija stvaranja koja je tijesno povezana s dimenzijom otkrivanja, a i fenomenom katarze.

Razvod je bio zabranjen na filmu

Možda niste znali da su neke teme poput razvoda braka bile zabranjene na filmovima. Danas se čini nevjerojatno da su određene teme bile zabranjene na velikom platnu. Redatelji i scenaristi nisu imali slobodu pisati i snimati emotivne priče koje eskplicitno govore o svakodnevnom životu.

Kad je era nijemog filma došla do kraja i uveden je zvuk, svi filmaši su bili suočeni s novim medijem stvaranja. Neki utjecajni i moćni ljudi izvan industrije bojali su se da filmovi mogu previše utjecati na gledatelje i oblikovati njihovo mišljenje. Kinematografija je trebala postati konzervativna. Katolička crkva je odlučila potisnuti neke od tema koje su danas normalne u filmovima jer su ih smatrale štetnima. Tako je nastao Haysov kodeks za produkciju filmova prema kojem su određene teme bile zabranjene: samoubojstvo, pobačaj, kontracepcijske pilule, homoseksualnost, rasni odnosi, kriminal i razvod.

Kodeks je kreirao Will. H. Hays predsjednik Američke filmske produkcije i distributera (MPPDA) s ciljem da cenzurira filmove i poveže ih s kršćanskim vrijednostima. Haysovi suradnici bili su katolički laik Micheal Quigley i isusovački svećenik otac Daniel A.Lord. Lord je bio uvjeren da će zvučni filmovi našteti mlađim generacijama i izradio je pravila i kodeks standarda filmske umjetnosti. Nakon što je Haysov kodeks stupio na snagu, predsjednik Uprave Joseph Breen je nadgledao sve aspekte produkcije filma, tako su on i njegov tim ocjenjivali scenarije, kostime, scenografiju, pa čak i snimali alternativne završetke filmova.

Production Code Administration je u slučaju filmova o rastavi braka, želio izbrisati bilo kakav prikaz fizičke i psihičke posljedice bračnog sloma i razvoda na ekranu. Oni su željeli prikazati verziju svijeta u kojoj razvod ne postoji jer je bilo ključno promicati vjeru o “svetosti institucije braka i doma”. Brak je mogao završiti samo samoubojstvom ili ubojstvom. Razvod je u cijeloj eri vladavine Haysova kodeksa bio pogrešno predstavljen jer je u središtu bilo prikazivanje održavanja “svetosti braka”, a najdraži žanr bile su romantične komedije.

Haysov kodeks je završio 60-ih godina prošlog stoljeća i tada su se napokon filmaši mogli posvetiti razvodu braka kao temi i motivu svojih filmova. Napokon se na velikom platnu otvorio prostor za realni prikaz razvoda, bez ponovnog spajanja likova na kraju filma. Trebalo je više od deset godina da se razvod uvede kao tema u holivudskim filmovima.

Tek krajem 70-ih, filmovi o razvodu su postali vrlo popularni i od tada njihova popularnost ne pada. Filmovi o razvodu tijekom ere produkcijskog kodeksa bili su lažni prikaz bračnih raspada. Filmovi o bračnom slomu i razvodu moraju se baviti emocijama, mentalnim bolestima, nestankom zajedničkih vrijednosti, izdajama, financijskim problemima i promjenama u načinu života zbog okolnosti s kojima se likovi susreću.

Povratak ozbiljnog i realističnog tretmana filmova o razvodu braka bilo je jedno od važnijih buđenja u filmskoj industriji.

Filmovi o razvodu daju gledateljima sliku jednog drugačijeg svijeta i mogu nas naučiti važne životne lekcije. Oni nerijetko prikazuju rad na sebi koji je težak i mukotrpan, ali daje najljepše rezultate.

Predstavljamo 5 izvrsnih filmova o razvodu braka koji će vas naučiti važne stvari o ljubavi, obitelji, strpljenju i ustrajnosti, uništenju i ljepoti:

1/ Kramer protiv Kramera / Kramer vs Kramer (1979.)

Ovo je jedan od najvažnijih i najboljih filmova o razvodu braka koji je promijenio način prikazivanja razvoda na velikom platnu. Joanne (Meryl Streep) ne odlazi od svojeg muža Teda (Dustina Hoffmana) jer je on vara. Odlučila ga je napustiti zato što se osjećala ugušeno u vezi i zarobljeno u braku bez strasti i osjećaja. Njezin identitet sveo se isključivona obavljanje kućanskih poslova i brigu za sina i muža.

Ted je nesvjestan njezine nesreće i ne razumije što ju je uznemirilo. Joanne se htjela osamostaliti i zaposliti, ali to se nije svidjelo njezinom mužu. Ovaj film također je prvi istražio kako razvod roditelja utječe na sina Billyija koji ne shvaća zašto je njegova majka otišla i ona mu očajnički nedostaje. Na početku mu je bilo teško slagati se s ocem, ali obojica su s vremenom naučili razgovarati jedan s drugim i razumjeti se.

Njegova majka ponovno će se pojaviti nakon godinu i pol i to Billyija zbunjuje i ljuti. On ne razumije borbu za skrbništvo između svojih roditelja. U filmu gledatelji prate Billyijeve emocije kroz sudski postupak razvoda braka.

2/ Priča o braku / Marriage Story (2019.)

Ovaj film je zaludio Netflix. Redatelj je iskoristio osobni život i razvod za scenarij filma. Ipak, film nije u potpunosti autobiografski, ali gledatelji prate raspad braka i bitku za skrbništvo koja je uslijedila. Rastavljeni bračni par glume Adam Driver i Scarlett Johansson. Film je nominiran za Oskara.

Ovaj film je poseban jer je u središtu brakorazvodni postupak. Oba lika pokušavaju shvatiti kako se ponašati u novoj vrsti odnosa i suočavaju se s problemima skrbništva nad sinom. Charlie i Nicole su nezadovoljni dugim i procesom razvoda braka.

Ono što je prekasno jest da film prikazuje obje perspektive Charlieja i Nicole, ali redatelj ih ne demonizira. Charlie i Nicole se jako vole. Na početku filma oboje su naglas pročitali ono što vole jedno kod drugoga, ali to jedno drugom nikada ne kažu. Tijekom braka oni su se odljubili i oboje znaju da je razvod najbolji za njih, ali to je svejedno teško i traumatično iskustvo. Film savršeno sažima neravnotežu bračnog odnosa, a oba likova su u pravu i u krivu.

3/ Put Oslobođenja / Revolutionary Road (2008.)

Radnja filma je smještena u 50-e godine prošlog stoljeća, a u središtu je bračni par, Frank (Leonardo Di Caprio) i April Wheeler (Kate Winslet). Oboje žele napustiti život u predgrađu i preseliti u Pariz. Frank pokušava dokučiti čime se želi baviti u životu. Frank i April su na trenutke sretni, ali neplanirana trudnoća mijenja njihove planove i san da se presele u Pariz.

Raspad njihova braka događa se polako. Frank i April varaju se bez ikakvih posljedica. Počinju se svađati oko nepanirane trudnoće koja je uništila njihovu ideju o novom životu u Parizu. Oboje su sebični i žele različite stvari u životu te postaju frustrirani kakav život žive jer su za sebe željeli puno više.

U filmu se prikazuje i Frankova i Aprilina nesreća. Razlog raspada gledateljima je jasan: oboje si zamjeraju i nesretni su u braku. Frank mrzi svoj posao i sanja o potrazi za nečim novim što bi mogao raditi. April je ovisna financijski o Franku jer je odustala od glume. Ona mu zamjera njegovu neodlučnost i nesposobnost da slijedi svoje snove.

4/ Lignja i kit / Squid and the whale (2005.)

Temelj svake dobre obiteljske drame su zanimljivi likovi. Ovo je još jedan film o razvodu i disfunkcionalnim obitelji. Ovaj film Noaha Baumacha je jako maštovit. Radnja filma je smještena u 1986. godinu u New York u Brooklynu. Brak između profesora Bernarda Berkmana (Jeff Daniels) i njegove supruge (Laura Linney) uskoro će doći do točke nakon koje nema povratka.

Bernard je briljantan, ali opsjednut sobom, više je zainteresiran za iskorištvannje slabosti svoje žene nego da joj iskaže naklonost. Ona je umorna od voljenja muškarca koji voli sebe i svoje knjige više od nje. Joan je tražila utjehu izvan svog braka više puta, i svaku put kad se to dogodi, par se odluči razdvojiti. Oni imaju dvoje djece tinejdžera Walta i Franka koji su žrtve njihove toksične ljubavi.

Bernard se mora preseliti na smetlište jer si ne može priuštiti dobar stan za svoju oskudnu plaću. Frank želi ostati s majkom i izbjegava oca. Walt obožava Bernarda i ne želi ići k svojoj majci. Obiteljska mačka prevozi se amo-tamo s djecom. Stvari se zakompliciraju kada se jedna od Bernardovih učenica useli u njegovu kuću i Walt se zaljubi u nju te kada se Joan počinje družiti s Frankovim instruktorom tenisa.

Ovaj film je zasnovan na događajima iz stvarnog života pisca i redatelja Noaha Baumbacha. Likovi su inteligentni pojedinci s nedostatkom prilagodbe, a Baumbach ilustrira sve sive zone njihove osobnosti i života.

5/ Tužna veza / Blue Valentine (2010.)

Ovaj film je tmuran i bolan portret toksičnog braka. Par glume Ryan Gosling i Michelle Williams koji fantastično prikazuju zagušujuću blizinu umiruće veze, a film prikazuje događaje prije i nakon braka.

Film postavlja pitanja poput kako veze propadaju? Postoji li faza u kojoj nesretni par može nešto učiniti da izbjegne sudbinu i raspad? Jesu li neki odnosi od samog početka predoređeni za uništenje?

Gledatelji prate par Deana i Cindy s trogodišnjom kćeri. Ona je medicinska sestra, on povremeno radi za tvrtku za selidbu i zapravo se brine za njihovu kći i većinu vremena provodi kod kuće. Mi pratimo njihovo zaljubljivanje u flashbackovima i odnos kakav imaju sada. Stravično je gledati ljude koji se više ne prepoznaju, partnere koji su se nekada beskrajno voljeli, a sada si zamjeraju i čak se i mrze.

Naslovna fotografija: Netflix