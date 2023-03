Spoj glazbene i filmske umjetnosti: Serije i filmovi s fantastičnom glazbom!

Zasigurno ste već primijetili kako glazba uvelike doprinosi atmosferi filma ili serije koju gledate. Ako niste – ili gledate filmove s utišanim zvukom ili niste još svjesni koliko pozadinska glazba upravlja napetošću radnje, ali i budi popratne emocije važne za dodatno naglašavanje ključnih trenutaka.

Kako biste se uvjerili, predlažemo nekoliko naslova koje vrijedi gledati s – pojačanim zvukom. Uz upozorenje: neke od pjesama mogle bi vam se vrtjeti po glavi još neko vrijeme nakon što je film/serija došao kraju.

Amélie

Iza ovog iznimno hvaljenog, opisano kao “savršeno pariškog” soundtracka stoji skladatelj i multiinstrumentalist Yann Tiersen. Film redatelja Jean-Pierrea Jeuneta, smješten na Montmartreu, kroz priču sramežljive konobarice donosi uvid u suvremeni život u Francuskoj. Kako se razvija lik Amélie tako i glazba koja prati radnji dobiva na snazi kreirajući tako besprijekorno audio-vizualno iskustvo.

A Star Is Born

Čini se posve prirodno da veliki film s Lady Gagom u glavnoj ulozi ima značajnu glazbenu pozadinu. Gaginu izvedbu i filmu svi su već hvalili dokazujući pri tome kako je Bradley Cooper, u svojoj prvoj redateljskih ulozi, povukao iznimno dobre poteze koji su mu, u konačnici, donijeli i razna priznanja. Soundtrack filma zajedno potpisuju Gaga i Cooper.

Normal People

Mini serija o kojoj se puno pričalo! Uz sjajnu glumačku ekipu i dobro razrađenu radnju dobra vijest je i da uz seriju ide i fenomenalan Soundtrack koji prati zaplete i rasplete Marianne i Connella, odnosno njihovog ponekad prijateljskog, ponekad ljubavnog odnosa. Glazbeni CD okuplja izvođače kao što su Chvrches i London Grammar, a kao vrhunac izdvaja se pjesma “Hide & Seek” kantautorice Imogen Heap koja zasvira u trenutku kada se ljubavni par prvi puta fizički upušta u ljubavnu aferu.

Purple Rain

Odličan album popularnog Princea, poslužio je i kao inspiracija te glazbena baza za istoimeni film iz osamdesetih – u kojemu glumi i sam Prince. Uz radnju napisanu tako da prati i povezuje pjesme s albuma, film je zamišljen s ciljem da prikaže glazbenikov neprikosnoveni talent te je dobitnik nagrade Oscar u kategoriji “Best Original Song Score”. Radnja filma prati mladog glazbenika kojeg putem prate razni problemi – od osobnih do karijernih te je obogaćena sjajnim koncertnim scenama koje već same po sebi daju dodatni razlog za pogledati ga!

Cruel Intentions

Riječ je o tinejdžerskom filmu iz devedesetih, koji gotovo da je poznatiji po glazbenoj pratnji nego samoj radnji. Točnije – po finalnoj sceni u kojoj zaori “Bittersweet Symphony” grupe The Verve. Uz The Verve, soundtrack donosi kompilaciju “najkul” izvođača tog vremena: Blur, Garbage, Faithless, The Cardigans i Fat Boy Slim. Vrijedi dodati i da se film svakako može pohvaliti i glumačkom ekipom koja je u to vrijeme bila iznimno popularna u tinejdžerskim krugovima: Reese Witherspoon, Ryan Phillippe i Sarah Michelle Geller.

Call Me By Your Name

Sufjan Stevens uvijek je znao napisao prekrasnu glazbu, a njegov rad na “Call Me By Your Name” izdvaja se kao jedna od najboljih. Godina je 1983. i sedamnaestogodišnji Elio odlazi s obitelji na odmor u Italiju gdje uskoro pronalazi ljubav koju savršeno prate klavirske kompozicije inspirirane klasicima osamdesetih, uključujući pjesmu “Love My Way” koja dolazi kao lajtmotiv cijele priče.

Stranger Things

Nestanak dječaka otkrio je misteriozne tajne koje se kriju u malom mjestu: skriveni eksperimenti, strašne nadnaravne moći i jednu čudnu djevojčicu. Smještenu u osamdesete, radnju ove iznimno popularne serije prati Soundtrack koji je pobrao jednako, ako ne i više pažnje od same serije. Nevjerojatno – činit će se nekima budući da je “Stranger Things” kao serija zaista bila top tema. No, uzevši u obzir samo neke izvođače koji su se našli na pratećem glazbenim albumu, sve je malo jasnije: priču su u zvijezde vinuli Duran Duran, The Pointer Sisters, The Police i Bon Jovi.

Naslovna fotografija: Pexels