Najbolji vodeni parkovi u Hrvatskoj: Hit mjesta zabave i adrenalina

Ljubitelj ste ljeta, vode i uživate u adrenalinskim atrakcijama? Vodeni parkovi idealno su mjesto za vas, prijatelje, obitelj… jer uživanju, radosti i zabavi u ljetnim radostima u vodenim parkovima doista nema kraja.

Od spuštanja niz tobogane, surfanja na umjetnim valovima, ležernog opuštanja na ‘lijenoj rijeci’ ili uživanja u hidromasažnim mlaznicama – izbor je velik. Hrvatska se može pohvaliti s nekim od najboljih i najzabavnijih vodenih parkova u Europi, pa smo teška srca odabrali njih samo 5 koji zaslužuju da ih ovog ljeta testirate!

Aquacolors Poreč

View this post on Instagram A post shared by Aquacolors | Poreč – Istria (@aquacolorsporec)

Aquacolors Poreč najveći je vodeni park u Hrvatskoj, a prostire se na površini većoj od 100.000 m2. Uz to je jedan od najmodernijih u Europi, a od mora je udaljen samo jedan kilometar. Vodeni svijet u kojem ćete provesti jako uzbudljiv odmor i podići razine adrenalina na najjače – sadrži više od 20 vodenih atrakcija. Od zone pod nazivom Crocodile Bay/Zaljev krokodila koja je uz ležaljke i hidromasažne klupe savršena za opuštanje, preko tobogana i atrakcija za djecu do najduže ‘lijene rijeke’ u Europi u Aquacolorsu vam sigurno neće biti dosadno, a ponuda hrane i pića također je više nego zadovoljavajuća.

Aquapark Dalmatia

View this post on Instagram A post shared by Aquapark Dalmatia (@aquaparkdalmatia)

Aquapark Dalmatia prvi je tematski vodeni park u Dalmaciji – smješten u obiteljskom dijelu kompleksa Solaris u Šibeniku. Nudi brojne atrakcije u kojima uživaju kako djeca, tako i odrasli – tobogani, mlaznice, prskalice i vodopadi samo su dio njih. Dječji svijet sastoji se od kids zone i podmorske bajke osmišljene poput šarene špilje kroz koju se može slobodno prolaziti. Osim toga tu su i razne druge atralkcije, poput velike bačve koja svako malo istrese ogromnu količinu vode na veselje dječice i odraslih te brojni drugi izvori koji garantiraju zabavno osvježenje – od jutra ‘do sutra’!

Aquapark MartiLandia

View this post on Instagram A post shared by Terme Sveti Martin (@termesvetimartin)

Terme Sveti Martin poznata su vodena oaza mira i opuštanja usred netaknute prirode Međimurja, ali nude i adrenalinsku avanturu u Aquaparku MartiLandia. Ovaj vodeni park nudi pregršt zabavnih sadržaja za djecu, ali i za odrasle na 2.600 m2 vodenih površina. Tako možete uživati u različitim toboganima kao što su brzi kamikaza, spin bowl ili klasični otvoreni, dječjem vodenom igralištu, whirlpoolovia na otvorenom s grijanom vodom, te restoranu i baru. Kako kažu animacijski program u cijelom Resortu, pa tako i na području Aquaparka orijentiran je isključivo prema gostu. To uključuje zabavu i animaciju za one najstarije, kao i za one koji tek što nisu izašli iz pelena.

Istralandia

View this post on Instagram A post shared by Aquapark Istralandia (@istralandia)

Istralandia se nalazi u općini Brtonigla, svega 5 kilometara od obale, a nagrađen je brojnim nagradama, pa ne čudi da baš rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Vodene atrakcije protežu se na površini od 81.000 m2, s 20-ak tobogana – među kojima se nalaze i tri najveće atrakcije – tobogan za slobodan pad visok 27 metara, tobogan Fantasy Hole i tobogan za rafting za obitelj!

Među više od 300 vodenih parkova u Europi Istralandia je postigla peto mjesto po svojoj zabavnoj ponudi za mlade i starije. Osim toga možete uživati u odličnoj ponudi hrane i pića te najvećem bazenu s umjetnim valovima u ovom dijelu Europe, koji se prostire na čak 2.500 m2 na kojima se može surfati, plivati ili plutati na zračnim gumenjacima.

Aquapark Čikat

View this post on Instagram A post shared by Camping Čikat (@campingcikat)

Aquapark Čikat nalazi se u istoimenom kampu u srcu borove šume, a prostire se na 6300 m2 i sadrži više od 2400 m2 bazena i vodenih sadržaja. Ono što ga izdvaja je da su bazeni s morskom vodom te da je prvi u Hrvatskoj aquapark na otoku. Sadržaji su brojni, bazen s hidromasažnim djelovanjem, mlaznice te otvoreni i zatvoreni tobogani samo su dio ponude.