Nikada nije bilo lakše izgledati poput supermodela: Uz ovih 15 rekvizita do tijela iz snova

Supermodeli su oduvijek poznati po tijelu za kojim žude žene diljem svijeta. Visoka i vitka figura, vretenasti mišići i obline iz snova. Iako je njihovu visinu nemoguće postići, tijelo i mišiće možete uz redovan trening i balansiranu prehranu.

Ako ste i vi jedna od osoba koja se zaljubila u trening kod kuće, ovi predmeti će vam pomoći. Neke od njih možete koristit i u teretani. Supermodeli često na svojim Instagram profilima dijele videozapise treninga, kao i rekvizite koje koriste. Spremite se stoga za tijelo iz snova, jer donosimo neke od najpopularnijih rekvizita za treniranje koje koriste upravo supermodeli!

Omiljeni dodatak: Bala

Ove spravice nude razne mogućnosti, a uz to izgledaju elegantno, poput ukrasa. Utezi su odlični za bilo koju vrtu pokreta i vježbi. Njihove narukvicama za zapešća i gležnjeve su odličan način da dodate malo otpora i snage u cardio trening ili jednostavno odradite trening samo s njima. Ovaj set sadrži i krug za otpor, koji je odličan za ljubitelje joge i pilatesa. Sve u svemu, dobijete kompletan paket u čijoj ćete svestranosti sigurno uživati.

Podloga za vježbanje: Alo Yoga

Vaša prostirka za jogu zapravo je ključni dio vašeg joga putovanja i pazite da vaše poze i pokreti budu ispravni i sigurni. Predebela ili previše skliska prostirka može uzrokovati da se ozlijedite čak i ako sve radite kako treba. Ova prostirka zadovoljava sve uvjete.

Zagrijavanje: Uže za skakanje

Najbolji način da se zagrijete prije treninga je preskakanje užeta, a ove modele je lagano i jednostavno spakirati i ponijeti sa sobom gdje god idete vježbati. Kako biste malo “začili” svoje preskakanje užeta, možete početi obično, pa s okretanjem užeta i dodati trikove koji održavaju vaš mozak uključenim, a vaš broj otkucaja srca visokim.

Terapija nakon vježbanja: Theragun

Ovaj alat je savršenim nakon treninga jer oslobađan napetost u mišićima, a odličan je i kao masaža ako se osjećate loše i neopušteno. Super je i za razbijanje celulita 😉

Putna oprema: elastične trake

Jedan od najfunkcijonalnijh predmeta za vježbanje su elastične trake. Dovoljno su male da ih možete nositi svugdje sa sobom, a uz njih je moguće vježbati bilo koji dio tijela. U samo 10 sekundi treninga osjećat ćete se kao da vam svi mišići u tijelu rade.

Aerobik: The Step Original aerobic platform

Popis mogućih vježbi s klupom ili stepenicom je beskonačan. Može se koristiti za kardio, core pokrete, pokrete s utezima… postoji toliko mnogo opcija da vam se neće dosaditi! Iskoraci, skokovi, iskoraci s podignutom stražnjom nogom, pliometrijski skokovi—popis se nastavlja u nedogled.

Omiljeni multitasker: Pilates lopta

S pilates loptom možete odraditi beskonačan broj vježbi za stražnjicu i trbušnjake. Lopte su pristupačne cijene, a trajati će vam godinama. Također, neki ih ljudi koriste kao stolicu u uredu jer im je udobnija.

Zagrijavanje tijela: HigherDose sauna deka

Uz ovu deku ne morte napustiti svoj dom da bi se preznojili. Možete ležati i gledati svoju omiljenu seriju ili film i znojiti se. Odlazak u saunu je dobar zbog izbacivanja viška toksina iz tijela, a sada to možete na svom kauču.

Opuštanje: Jastuk za meditaciju

Ovaj jastuk za meditaciju je toliko udoban da ćete poželjeti jedan u svakoj prostoriji u domu. Jednom kada krenete s meditacijom, sigurno će vam postati dio svakodnevnice i ovaj jastuk će postati vaš najbolji prijatelj.

Dvostruka korist: Boca za vodu s pjenastim valjkom

Može li praktičnije od ovoga? Opuštanje mišića poslije treninga na valjku je jedna od najboljih stvari. Bez boce vode svakkao ne možete nigdje, pa ima li što bolje od ovog spoja? Mislimo da ne.

Opuštanja nikad dosta: Yogi Bare Acupressure Set

Temeljena na drevnoj tehnici iscjeljivanja, ova akupresurna prostirka dizajnirana je da opusti mišiće. Vjeruje se da vraća ravnotežu protoku energije i meridijanima ako se bavite takvim stvarima, a ako samo tražite nešto što će vas opustiti, izujte cipele i stanite na podlogu. Osjećaj je lagano bodljikav, nije bolan i ima misteriozni učinak na poboljšanje raspoloženja.

Trening suspenzije: TRX

TRX ima mnogo dijelova i moguće ga je koristiti gotov svugdje. Lagan je i jednostavan za pakiranje, možete ga pričvrstiti na vrata i izvoditi tisuće različitih treninga i pokreta. Potrebno vam je veoma malo prostora.